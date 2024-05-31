Суспільство

Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

31 Травня 2024 08:51
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пожежа, дрони, рф
Ілюстративне фото / Telegram

У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив глава регіону Веніамін Кондратьєв, ASTRA.

Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності. 

Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інших працівників евакуювали.

За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі в Темрюку ліквідували, та опублікував фото. Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. 

Також повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.


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