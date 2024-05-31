Дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

У ніч на 31 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю Росії БПЛА атакували нафтобазу, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив глава регіону Веніамін Кондратьєв, ASTRA.

Наразі горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Глава регіону повідомляє, що пожежі надано високу категорію складності.

Є постраждалі серед співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Інших працівників евакуювали.

За даними Кондратьєва, відразу в кількох муніципалітетах краю вночі було відбито масовану атаку безпілотників.

Вранці 31 травня Telegram-канал База повідомив, що пожежу на нафтобазі в Темрюку ліквідували, та опублікував фото. Згоріли три залізничні цистерни з мазутом.

Також повідомляють, що внаслідок пожежі постраждали двоє співробітників нафтобази.