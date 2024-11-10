Політика

Дрони атакували Москву: аеропорти закрито, горять будинки
10 Листопада 2024 09:10
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москва, ппо
Ударні дрони атакують Москву / Скриншот відео

Вранці 10 листопада сили ППО Міноборони РФ відбили кілька атак безпілотників, що летіли на Москву, повідомив мер міста Сергій Собянін.

За даними чиновника, загалом у міських округах Раменки, Домодєдово і Коломна було збито 25 дронів.

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», – написав Собянін у своєму телеграм-каналі.

«База» повідомляє, що вранці неділі в московських аеропортах “Домодєдово” і “Внуково” оголосили план “Килим”, унаслідок чого було затримано рейси на виліт і на приліт. Росавіація оголосила про тимчасове обмеження роботи аеропортів Домодєдово і Жуковський.

У соцмережах з’явилися відео очевидців, згідно з якими після ударів дронів загорілися приватні будинки в підмосковних Соф’їно і Кратово.

Міноборони РФ відзвітувало, що за минулу ніч чергові сили ППО знищили 23 українських безпілотника. Зокрема, 17 дронів було збито над Брянською областю, три – над Ростовською, два – над Бєлгородською, один – над Курською.


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Дрони атакували Москву: аеропорти закрито, горять будинки
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