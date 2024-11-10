Дрони атакували Москву: аеропорти закрито, горять будинки

Вранці 10 листопада сили ППО Міноборони РФ відбили кілька атак безпілотників, що летіли на Москву, повідомив мер міста Сергій Собянін.

За даними чиновника, загалом у міських округах Раменки, Домодєдово і Коломна було збито 25 дронів.

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події», – написав Собянін у своєму телеграм-каналі.

«База» повідомляє, що вранці неділі в московських аеропортах “Домодєдово” і “Внуково” оголосили план “Килим”, унаслідок чого було затримано рейси на виліт і на приліт. Росавіація оголосила про тимчасове обмеження роботи аеропортів Домодєдово і Жуковський.

✨Москва



Предварительно, дроны ВСУ заходили со стороны Серпухова. Нашелся баран, который не просто снял работу ПВО, а прямо таки позицию ПВО. Разумеется, это уже на вражеских каналах и будет учтено противником при следующих атаках.



ТГ Два майора pic.twitter.com/3SGfZrwPku — Маурин Димон – ZV – (@MaurDim) November 10, 2024

У соцмережах з’явилися відео очевидців, згідно з якими після ударів дронів загорілися приватні будинки в підмосковних Соф’їно і Кратово.

Міноборони РФ відзвітувало, що за минулу ніч чергові сили ППО знищили 23 українських безпілотника. Зокрема, 17 дронів було збито над Брянською областю, три – над Ростовською, два – над Бєлгородською, один – над Курською.