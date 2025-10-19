Дрон проти дрона: як дешеві перехоплювачі змінили повітряну оборону України

Від жарту про «Зоряні війни» до технологічного прориву: українські інженери перетворили квадрокоптери на ефективну зброю проти російських атак. Тепер дрони-перехоплювачі збивають сотні «Шахедів» і можуть стати новим стандартом для протиповітряної оборони НАТО.

Коли на початку 2024 року український інструктор запропонував збивати російські розвідувальні дрони за допомогою квадрокоптерів, військові лише сміялися. Ідея здавалася нереальною — надто складно змусити маленький дрон влучити в інший, який рухається зі швидкістю понад 100 миль на годину. Але через рік ця технологія стала ключовою частиною української оборони, пише Business Insider.

Україна дедалі частіше застосовує дешеві дрони-перехоплювачі для знищення «Шахедів» і «Гербер». Під час недавніх атак вони збили близько 150 ворожих апаратів, а тепер країна готується налагодити виробництво до тисячі таких дронів на день.

За оцінками аналітиків, один «Шахед» коштує від 20 до 70 тисяч доларів, тоді як українські перехоплювачі — усього кілька тисяч. Це дозволяє економити дорогі ракети ППО для більш небезпечних цілей і водночас зберігати високу ефективність оборони.

Фонд «Повернись живим» став одним із рушіїв розвитку цієї технології — його програма Dronefall уже профінансувала дрони, що знищили понад 3 000 ворожих апаратів. За словами керівника проєкту Тараса Тимощука, лише найкращі пілоти можуть керувати такими машинами — з п’яти тисяч студентів школи Drone Fight Club іспити склали лише кілька десятків.

Серед найвідоміших моделей — Sting від компанії Wild Hornets. Дрон здатен розвивати швидкість понад 200 миль на годину, несе бойову частину та працює за принципом «hit-to-kill». За даними виробника, він уже знищив понад 400 «Шахедів» і має ефективність до 70 %.

«Дрони-перехоплювачі можуть стати новим проривом у військових технологіях, як FPV-дрони у 2023 році», — сказав директор інноваційної платформи Brave1 Андрій Гриценюк.

На український досвід звертають увагу й союзники. Адмірал П’єр Вандьє, керівник напряму модернізації НАТО, назвав дрони-перехоплювачі одним із найперспективніших засобів протидії масованим атакам. Велика Британія вже оголосила, що спільно з Україною розроблятиме тисячі таких апаратів.

За оцінками експертів, одна ракета Patriot коштує близько 1 млн доларів, тоді як перехоплювачі обходяться у 2–6 тисяч. Для України це не лише економічна перевага, а й технологічний прорив, який змінює уявлення про сучасну повітряну війну.