ДПСУ: У Білорусі перебуває до 10 тис. російських солдатів

На території Білорусі продовжують перебувати російські військові підрозділи – близько 9-10 тис. військовослужбовців, заявив представник прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, зараз ситуація на кордоні України та Білорусі залишається “контрольованою”.

“Ті підрозділи РФ, які перебувають у Білорусі, переважно перебувають на полігонах, де проходять підготовку, де проходять спільні навчання, які вже тривають не один місяць”, – повідомив Демченко в ефірі національного телемарафону.

При цьому, за його словами, на території Білорусі зараз немає “необхідного ударного угруповання”, яке могло б здійснити вторгнення на територію України.