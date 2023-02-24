Політика

ДПСУ: У Білорусі перебуває до 10 тис. російських солдатів

24 Лютого 2023 18:12
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дпсу

На території Білорусі продовжують перебувати російські військові підрозділи – близько 9-10 тис. військовослужбовців, заявив представник прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, зараз ситуація на кордоні України та Білорусі залишається “контрольованою”.

“Ті підрозділи РФ, які перебувають у Білорусі, переважно перебувають на полігонах, де проходять підготовку, де проходять спільні навчання, які вже тривають не один місяць”, – повідомив Демченко в ефірі національного телемарафону.

При цьому, за його словами, на території Білорусі зараз немає “необхідного ударного угруповання”, яке могло б здійснити вторгнення на територію України.


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