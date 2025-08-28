Дозвіл на виїзд за кордон чоловіків 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку, — ДПСУ

Державна прикордонна служба повідомляє, що дозвіл на виїзд чоловіків віком 18–22 років не вплинув на збільшення пасажиропотоку.

У відомстві зазначили, що нинішнє збільшення руху через кордон пов’язане насамперед із літнім сезоном.

“Це (дозвіл на виїзд) не є основою великого пасажиропотоку, як це зараз намагаються видати окремі інформаційні ресурси. Літній сезон ще триває, тому загальний пасажиропотік як і раніше залишається високим. Традиційно він зростає напередодні та у вихідні дні”, – йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, у будні державний кордон в обох напрямках перетинають у середньому 125–135 тисяч людей на добу, тоді як у вихідні цей показник сягає 150 тисяч. Для прикладу у весняні місяці в будні він тримався на рівні 75-80 тис. осіб.