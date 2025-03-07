Довіра до Зеленського зросла на тлі загострення відносин між Україною та США

Довіра українців до президента Володимира Зеленського зросла на тлі загострення відносин між Україною та США. Якщо на початку лютого 57% громадян висловлювали довіру главі держави, то станом на початок березня цей показник сягнув 68%.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
Станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.
У період 14 лютого – 4 березня рівень довіри до очільника держави зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.
Дослідження також показало, що рівень довіри до Зеленського є стабільно високим у всіх регіонах країни. Найнижчий показник зафіксовано на Сході – 60% підтримки проти 36% недовіри. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) довіра коливається в межах 66–69%.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 1029 респондентів віком від 18 років, які проживають на підконтрольній Україні території. Статистична похибка не перевищує 4,1%.