Суспільство

Довідки мають “ходити” за військовими: в Україні планують діджиталізувати ВЛК

26 Лютого 2023 13:13
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Шмигаль

В Україні триває реформа роботи військово-лікарської комісії. Влада працює над пришвидшенням і спрощенням проходження ВЛК.

Відповідну реформу обговорили на нараді з урядовцями, парламентарями, представниками ОП та військовими. Про це повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

“Довідки мають “ходити” за військовими, а не навпаки. Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій”, – підкреслив прем’єр.

Шмигаль зазначив, що експертна група спільно з Міноборони, МОЗ, Мінцифри та Мінветеранів представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Головна мета – автоматизація та діджиталізація всіх процесів. Військові мають отримати належний та швидкий сервіс із відповідним рівнем обслуговування та поваги.

Також на засіданні окремо приділили увагу отриманню довідки про обставини поранення з військової частини. Глава Уряду дав завдання напрацювати зміни, які зроблять цю послугу в цифровому форматі. Також Шмигаль доручив опрацювати можливість створення на базі кожного центру комплектування так званого “військового ЦНАПу”.

“Процес проходження комісій повинен стати людиноорієнтованим. Це стосується не лише військово-лікарської, але й медико-соціальної експертної комісії”, – підсумував прем’єр.


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