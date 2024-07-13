Досі невідома подальша доля “шахеда”, який полетів у Білорусь

Як повідомляли сьогодні Повітряні Сили ЗСУ, сьогодні вночі було збито чотири ворожі БпЛА. П’ятий – вийшов із повітряного простору України в напрямку Гомельської області Білорусі.

Приблизний маршрут польоту “шахеда” над Білоруссю / Ілюстрація Беларускі Гаюн

Як підтверджує моніторинговий канал “Беларускі Гаюн”, о 3:00 “шахед” перетнув білорусько-український кордон у районі м.п. Лоєв (Гомельська обл.) і продовжив рух на північ.

“Шахед” пролетів Гомель і Жлобин, а потім – до Мінської області, максимально наблизившись до Мінська (Жодіно і Борисова).

“Близько 5-ї ранку за тривогою на перехоплення було піднято вертоліт Мі-24 і винищувач Су-30, авіацію помітили якраз у районі прольоту БПЛА – кордону Мінської, Могильовської та Вітебської областей.

Далі шахед увійшов у Вітебську область Білорусі і, імовірно, долетів до Вітебська. Сумарно дрон-камікадзе типу “шахед” вночі та вранці 13 липня пролетів над територією Білорусі понад 350 км.

Що сталося з шахедом далі, наразі невідомо.