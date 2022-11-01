Економіка

Досі не вистачає напруги для повноцінної роботи харківських тепломереж

1 Листопада 2022 14:57
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тепло

У Харкові через ворожі обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури не працює одна котельня і через нестачу тиску в системі – кілька центральних теплових пунктів.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», після вчорашньої масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України досі не вистачає напруги для повноцінної роботи тепломереж та тиску холодної води. Поки стоїть завдання вберегти обладнання від негативного впливу через перебої з напругою, а мережі – від розмерзання у критичних ситуаціях.

«Особливо – внутрішньобудинкові мережі. У випадку загрози тривалої відсутності електропостачання на котельних та ЦТП необхідно здійснити терміновий злив системи. Це допоможе потім швидко відновити послугу», – зазначили на підприємстві.

На ХТМ підкреслили, що на момент масованого обстрілу 31 жовтня 96% харківських будинків пройшли пробний пуск тепла. Тепер більшість робіт доведеться виконувати наново.


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