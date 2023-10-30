Політика

Допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, – Джонсон

30 Жовтня 2023 06:51
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сша, допомога

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не в єдиному пакеті, як це пропонує Білий дім.

Про це він повідомив в інтерв’ю каналу Fox News.

За його словами, він підтримає окремий законопроект, який включає фінансування оборони Ізраїлю.

“У всьому світі відбувається безліч речей, якими нам доведеться зайнятися, і ми це зробимо. Але прямо зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і я думаю, що нам потрібно відокремити це і довести справу до кінця”, — сказав Джонсон.

Він висловив упевненість, що цю ініціативу підтримають обидві партії у Конгресі.


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