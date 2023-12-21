Політика

Допомогу Україні можуть погодити вже в середині січня – конгресмен США

21 Грудня 2023 13:48
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сша, україна

Конгресмен-демократ Майк Квіґлі вважає, що Конгрес США, ймовірно, перейде до розгляду законопроєкту про допомогу Україні в середині січня.

Про це він сказав в інтерв’ю Голосу Америки.

«Я – оптиміст. Я вірю, що ми це зробимо у січні. Якщо хтось скаже, ми не підемо на перерву, доки не закриємо це питання, це мене теж влаштовує. Але я думаю, що реалістично, ми говоримо десь про середину січня. Я сподіваюсь, що коли ми повернемось у січні, ми погодимо пакет допомоги, якого вистачить на увесь рік. Відверто кажучи, я хотів би, щоб його вистачило до кінця роботи цього скликання Конгресу», – сказав Квіґлі.

На питання щодо плану «Б» на випадок, якщо додаткове фінансування не буде ухвалене в січні, Квіґлі зазначив, що «є деякі процедурні методи», зокрема спробувати «звільнити» законопроєкти, які мають асигнування для України.

«Ми досліджуємо це. Петиція про «звільнення законопроєкту» змушує винести його на голосування, звільнивши від розгляду комітетів. Також, є «законопроєкти про чисте фінансування», які фінансують Україну. Я наполягав би на цьому як на процедурній альтернативі», – сказав конгресмен.

Квіґлі – законодавець від штату Іллінойс та співголова Групи підтримки України у Конгресі – був одним із дев’яти лідерів Демократичної партії у Палаті представників, хто мав закриті перемовини із Президентом України напередодні зустрічі Зеленського зі спікером Палати представників – республіканцем Майком Джонсоном 12 грудня.


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