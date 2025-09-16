Догляд за саджанцями яблуні у перший рік після посадки – обрізка, підживлення, профілактика хвороб

Перший рік після висаджування – надзвичайно важливий. Саме цей період визначає приживлюваність, ріст і врожайність протягом наступних років. Саджанці яблунь потребують ретельного догляду. Зараз розберемося з базовими правилами, які допомагають зробити дерева більш здоровими та родючими.

Полив та підживлення

У молодих саджанців коренева система слабка. Тому їх треба регулярно та багато поливати:

20–30 л – одразу після посадки;

5–10 літрів – один чи два рази на місяць у теплу погоду.

Також варто своєчасно підживлювати саджанець яблуні. При цьому добрива використовують протягом року:

Навесні. Додають азотні добрива. Вони допомагають пагонам добре зростати.

Влітку. Використовують калій та фосфор. Це укріплює дерево.

Восени. Підходить органічний компост або перегній. Це допомагає підготувати саджанці до зими.

Рекомендації дуже прості, але дієві. Якщо їм слідувати, то можна добре зволожити корені та зміцнити їх. Завдяки цьому саджанці гарантують високу родючість.

Формування крони

Є одна розповсюджена помилка – не обрізати молоді саджанці яблунь. Вона часто трапляється у новачків. Але обрізка треба майже з самої посадки. Тут також є певні правила:

вкорочувати центральний провідник на 80–90 см, коли саджанець вже посадили;

залишати лише 3–4 сильні пагони – це допоможе сформувати гарну крону;

видаляти слабкі та конкуруючі гілки.

Виконання цих рекомендацій – це гарант того, що саджанці яблунь будуть мати гарну крону та розвинену кореневу систему.

Захист від хвороб та шкідників

Молоді саджанці яблунь особливо чутливі до різних шкідників і грибків. Тому треба ретельно захищати дерева протягом року:

обробляти дерева мідним купоросом ранньою весною;

використовувати біопрепарати від попелиці та кліща влітку;

білити та обрізати дерева восени.

Також досвідчені садівники рекомендують купити саджанці яблуні лише у перевірених розплідниках. Це гарантує приживлюваність та високу якість дерев.

Пам’ятайте, що треба не лише купити яблуні, а й правильно за ними доглядати. Якщо ви будете поливати, своєчасно обрізати та захищати їх від хвороб, ваші дерева швидко адаптуються. У вас буде здоровий сад, а ваші врожаї – великими та щедрими.

А щоб яблуні давали соковиті плоди протягом року, варто купувати відразу декілька сортів з різним періодом дозрівання. Дотримуючись простих правил догляду та обираючи різні сорти яблунь, ви зможете виростити сад, який радуватиме вас смаком плодів від ранньої весни до пізньої осені.