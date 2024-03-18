Догляд за інвалідом. У ВР думають, як перекрити лазівку для ухилянтів

Комітет з питань національної безпеки продовжує розглядати законопроєкт про мобілізацію. Одним із питань є лазівка для ухильників, коли за людиною з інвалідністю доглядають одразу кілька людей.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

“Ми почули проблему людей з інвалідністю і тих, хто їх доглядає. Зараз шукаємо формулу, при якій люди з інвалідністю не будуть позбавлені необхідного догляду. З іншого боку, ми маємо перекрити лазівку, якою користуються деякі ухилянти. Вони знаходять людей з інвалідністю, і в однієї такої людини може бути, умовно кажучи, дев’ять доглядачів. Цього не має бути. Повинен бути тільки один доглядач”, – сказав заступник голови комітету Єгор Чернєв.

Комітет поставив перед собою мету: з одного боку, виконати запит Генштабу та Міністерства оборони, з іншого – втримати баланс прав, свобод та справедливості для людей.

Як тільки законопроект буде збалансовано, він потрапить у сесійний зал Верховної ради, повідомив депутат.