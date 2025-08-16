        Суспільство

        Додому повернувся останній захисник Зміїного, який перебував у полоні

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 20:19
        Усі прикордонники-захисники острова Зміїного – вдома! / Фото ДПСУ
        Усі прикордонники-захисники острова Зміїного – вдома! / Фото ДПСУ

        Сьогодні, 16 серпня, до рідного Ізмаїла повернувся прикордонник Віталій Гиренко – останній серед захисників острова Зміїний, який перебував у російському полоні від початку повномасштабного вторгнення.

        Про це повідомили в ДПСУ.

        Три з половиною роки він провів у неволі. І саме сьогодні здійснилася його найбільша мрія – вперше обійняти свого сина Дмитрика. Коли Віталій потрапив у полон, його дружина Альона була на сьомому місяці вагітності, тож побачив дитину він лише тепер.

        На повернення героя чекали найрідніші – дружина, маленький син і мама Віра, яка після втрати дому на Харківщині переїхала до Ізмаїла. Зворушлива зустріч у місті стала справжнім святом: побратими, друзі та мешканці обіймали Віталія, вітали його зі сльозами радості й словами вдячності.

        Попереду на воїна чекає адаптація до мирного життя. Але головне – прикордонник і захисник Зміїного нарешті вдома, поруч із тими, хто любить і весь цей час чекав.


