До законопроєкту про мобілізацію внесли понад 4000 правок, друге читання може бути у березні

Народні депутати внесли понад 4000 правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це повідомив заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко у коментарі Укрінформу.

За його словами, в електронному режимі до документа подали 3776 правок.

Також вручну було подано ще понад 500 правок.

Він зазначив, що до кінця тижня їх вноситимуть до порівняльної таблиці до законопроєкту.

Парламентар Олексій Гончаренко одночасно написав, що, попередньо, друге голосування за документ, щоб ухвалити його в цілому, може відбутися 6 березня.