Політика

До законопроєкту про мобілізацію подали понад 1300 правок

20 Лютого 2024 16:20
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закон, мобілізація
Верховна Рада / Getty Images

На опрацювання пропозицій у профільному комітеті Верховної Ради знадобиться час, тому розгляд документу в сесійній залі цього тижня імовірно не відбудеться.

Про це пише”Суспільне” з посиланням на членів комітет, передає УП.

За словами депутатки від “Європейської солідарності Ірини Фріз”, 21 лютого завершиться реєстрація правок, після цього їх ще мають розглянути в комітеті.

Ще один член безпекового комітету народний депутат від “Слуги народу” Єгор Чернєв у коментарі виданню припустив, що на розгляд правок в комітеті знадобиться тиждень.

“Понад 1 тисячу правок — це певний час. Секретаріат просто не в змозі буде звести цю велику (порівняльну – ред.) таблицю навіть за один день, можливо, спробують, тоді розгляд може розпочатися 23 чи 24 лютого, але скоріш за все це буде починаючи з 26 лютого. Але допоки не буде готова ця таблиця, говорити про те, яка кількість правок, скільки потрібно часу, щоб їх розглянути – 100% комітет не буде гальмувати цей процес”.

“Завтра закінчується день подачі правок, тільки після цього голова має призначити засідання комітету по розгляду правок, я не скажу зараз, яка там точна цифра, але точно понад 1300, тому це займе, я думаю, тиждень, не менше в комітеті. І тільки після цього можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал. 1300 правок, їх потрібно розглядати кожну одну за одною, групувати, розуміти, що буде змінюватися”.


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