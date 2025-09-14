До вечора рятувальники ДСНС та фахівці “Укрзалізниці” планують відновити рух поїздів на Київщині

На перегоні Боярка–Васильків у Київській області вночі 14 вересня стався вибух у вагоні поїзда. Внаслідок інциденту пошкоджено залізничну інфраструктуру, проте постраждалих немає.

За словами прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко, зранку на місці працюють рятувальники ДСНС та команди «Укрзалізниці», які вже прибрали пошкоджений рухомий склад і перевірили ділянку вибухотехніки. Наразі триває підготовка до укладання нових рейок, аби відновити рух до вечірнього пікового періоду.

Уже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки / Фото з Telegram @svyrydenkoy

Поїзд, що перебував у момент детонації на місці вибуху Харків – Пшемисль, спершу затримувався на чотири години, але затримку скорочено до однієї години. Для збереження стикування «Укрзалізниця» узгодила прискорений контроль із прикордонними службами України та Польщі. Загалом 28 поїздів курсують зміненими маршрутами із затримками від півтори до трьох годин.

Обмежено рух приміських поїздів у напрямку Фастова. Натомість курсують «човникові» рейси на ділянці Київ–Боярка, а Київська ОВА організувала додаткові автобусні маршрути.

«Дякую працівникам Укрзалізниці за турботу про пасажирів, працівникам ДСНС за оперативну реакцію і ефективну роботу для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», – зазначила прем’єр-міністерка.