Політика

До України приїде радник з Держдепу США

7 Грудня 2023 07:07
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сша, україна

Державний департамент США разом з Конгресом планує надіслати до України радника у Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. 

Про це йдеться у заяві Білого дому

Як йдеться у повідомленні, радника надсилають “для підтримки та прискорення переходу України до оперативно сумісних військових сил, боротьби з корупцією та залучення іноземних інвестицій у критичні галузі”.

Окрім цього, Сполучені Штати створили міжвідомчу команду “Ukraine Deal Team”. Вона складається з представників Державного департаменту США, Міністерств оборони та торгівлі.

Ця група буде підтримувати партнерів, які шукають рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.  Міжвідомча група відповідатиме на конкретні запитання за цією електронною скринькою: [email protected].


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