25 ракет та 293 БпЛА запустили росіяни по Україні

У ніч на 13 січня росіяни здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням ракет та безпілотників різних типів. Удари “балістикою” противник завдав із чотирьох локацій по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Атаку росіяни розпочали близько 18:00 12 січня. Для ударів по Україні окупанти застосували 18 балістичних ракет “Іскандер-М” та зенітних керованих ракет С-300, які запускали із Курської, Брянської, Воронезької областей, та тимчасово окупованого Криму. Також противник запустив сім ракет “Іскандер-К” із Курської та Бєлгородської областей. Для чергової атаки росіяни також застосували 293 ударні БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Кача – ТОТ АР Криму, близько 200 із них – “шахеди”.

Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 247 цілей: дві балістичні ракети Іскандер-М, п’ять крилатих ракет Іскандер-К та 240 російських БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання балістичних та зенітних ракет, а також 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.