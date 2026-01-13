У Києві під час пологів померла жінка: лікарці перинатального центру оголосили підозру

Лікарку акушера-гінеколога перинатального центру у Києві підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків. За даними слідства, дії медпрацівниці призвели до смерті 36-річної породіллі після пологів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Встановлено, що 2023 року 36-річну жінку, у якої почалися перейми, швидкою медичною допомогою доправили до пренатального центру на Оболоні. Лікарка під час огляду діагностувала, що плід завмер. У пацієнтки почалися стрімкі пологи, які підвищують ризик травмування породіллі.

“Згідно з протоколами введення пологів, пацієнтці мали зробити плідоруйнівну операцію, а не змушувати самостійно народжувати вже мертву дитину. Крім того, жінку повинні були періодично оглядати після пологів, натомість залишили одну у палаті, вчасно не помітивши кровотечу”, – розповіли в прокуратурі.

За чотири години після народження дитини породілля померла внаслідок масивної кровотечі, спричиненої розривом внутрішніх органів під час пологів, що встановлено експертизою.

Дії 50-річної лікарки акушера-гінеколога кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 КК України, а саме як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть пацієнтки. Їй повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.