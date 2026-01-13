Зеленський повідомив про наслідки масованої атаки РФ на Україну

Уночі 13 січня Росія випустила по Україні майже 300 ударних дронів, 18 балістичних і сім крилатих ракет, основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура. Під ударами опинилися низка регіонів, є значні руйнування цивільних об’єктів і загиблі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Майже 300 ударних дронів, з яких більшість – “шахеди”, 18 балістичних і 7 крилатих ракет випустили росіяни по Україні цієї ночі. Знову основна ціль удару – наша енергетика: генерація, підстанції”, – йдеться в повідомленні.

Зафіксовано руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Під ударами перебували Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Одещина, Сумщина, Харківщина, Донеччина.

У результаті ракетного удару по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині загинули четверо людей. На Київщині кілька сотень тисяч сімей залишилися без електропостачання, розгорнуто Пункти Незламності.

“Кожен такий удар проти життя – це нагадування, що не можна припиняти підтримку України. Ракети до систем ППО потрібні кожного дня, і особливо під час зими. Світ може відповісти на цей терор Росії новими пакетами допомоги Україні. Ми розраховуємо на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з Америкою та Європою. Росія має розуміти, що холод війну виграти не допоможе. Дякую всім, хто допомагає”, – написав Зеленський.