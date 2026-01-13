        Події

        Суд оголосив вирок росіянину, який розстріляв українського полоненого під Вовчанськом

        Галина Шподарева
        13 Січня 2026 14:20
        читать на русском →
        Засуджений за страту українського полоненого окупант / Фото: СБУ
        Засуджений за страту українського полоненого окупант / Фото: СБУ

        Суд на підставі матеріалів СБУ засудив до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ під Вовчанськом. Засуджений після вчинення воєнних злочинів сам потрапив у полон до українських захисників.

        Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

        36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова з позивним “Алтай” служив стрільцем-штурмовиком у 69-й мотострілецькій дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.

        Реклама
        Реклама

        Як встановило розслідування, Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.

        “При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна. Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв “периметр” під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували”, – розповіли в СБУ.

        Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли.

        Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

        За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав рашиста винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

        • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);
        • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані  з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

        Сьогодні суд визнав Сергія Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України), та призначив максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

        Військовий РФ Сергій Тужилов / Фото: СБУ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини