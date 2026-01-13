Суд оголосив вирок росіянину, який розстріляв українського полоненого під Вовчанськом

Суд на підставі матеріалів СБУ засудив до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ під Вовчанськом. Засуджений після вчинення воєнних злочинів сам потрапив у полон до українських захисників.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

36-річного громадянина РФ Сергія Тужилова з позивним “Алтай” служив стрільцем-штурмовиком у 69-й мотострілецькій дивізії Ленінградського військового округу країни-агресора. До мобілізації він двічі відбував ув’язнення в російських тюрмах за наркозлочини та розбій.

Реклама

Реклама

Як встановило розслідування, Тужилов воював під Вовчанськом у червні 2024 року. Під час штурму місцевого заводу бойовик разом зі спільником розстріляли трьох військовослужбовців ЗСУ, які потрапили у полон.

“При цьому Тужилов особисто з табельного автомата вистрелив у потилицю зв’язаного українського воїна. Також зловмисник обирав місця для вбивства ще двох полонених та охороняв “периметр” під час розстрілів. Перед цим рашисти прив’язували потерпілих до стовпів і катували”, – розповіли в СБУ.

Потім бойовики по рації доповідали своєму командуванню про наслідки тортур і погоджували розстріли.

Через декілька тижнів українські захисники знищили підрозділ Тужилова, а його самого, як єдиного вцілілого, взяли у полон.

За матеріалами кіберфахівців та слідчих Служби безпеки суд визнав рашиста винним за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (пособництво у жорстокому поводженні з військовополоненим, поєднане з умисним вбивством);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Сьогодні суд визнав Сергія Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України), та призначив максимальне покарання – довічне позбавлення волі.