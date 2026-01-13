На Житомирщині втікач за кордон кинув товариша замерзати у лісі

У Житомирській області прикордонники виявили чоловіка в критичному стані, якого залишили в лісі під час спроби незаконного перетину кордону при температурі -19 °C. Його товариш, замість допомоги, покинув знесиленого чоловіка замерзати й продовжив шлях сам.

Про це повідомили в ДПСУ.

Днями прикордонники Житомирщини отримали інформацію про можливу спробу незаконного перетину кордону. Під час перевірки території у лісі виявили чоловіка, який перебував в критичному стані. Температура повітря на той момент сягала -19 °C, що становило реальну загрозу життю та здоров’ю людини.

З’ясовано, що двоє громадян планували перетнути державний кордон та потрапити до країн ЄС.

“Під час руху один із них вибився із сил та вже не міг продовжувати шлях. Інший, замість того щоб надати реальну допомогу, залишив свого товариша напризволяще в лісі, надягнувши на нього спальний мішок, та продовжив рух самостійно. Фактично залишив його замерзати в складних погодних умовах”, – розповіли прикордонники.

У чоловіка вже були помітні ознаки сильного обмороження. Прикордонники надали постраждалому допомогу. Мандрівника винесли з лісу на ношах, адже він не міг самостійно пересуватися, та викликали швидку.

Іншого чоловіка розшукали та затримали. Він також перебував у виснаженому та критичному стані й отримав необхідну допомогу.

Наразі з’ясовуються усі обставини. За спробу незаконного перетину кордону на обох складено відповідні матеріали.