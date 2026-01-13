Атака безпілотників на Таганрог: пошкоджено підприємство з виробництва дронів

У російському Таганрозі повідомили про наслідки повітряної атаки на місто. За даними місцевої влади, пошкоджень зазнали житлові будинки, промислові об’єкти та автомобілі, інформації про постраждалих немає.

Про це пише Telegram-канал Astra.

Мер Таганрога Світлана Камбулова заявила, що внаслідок нічної повітряної атаки в місті пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, три приватні будинки, два промислові підприємства та шість автомобілів. За її словами, інформації про постраждалих не надходило.

Раніше місцеві жителі в соціальних мережах припускали, що удар міг припасти на завод “Атлант Аеро” та авіаремонтний завод ТАНТК імені Г. М. Берієва. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомляв, що сили ППО відбивали повітряну атаку на Таганрог.

Згідно з відкритими даними, підприємство “Атлант Аеро” спеціалізується на виробництві компонентів для бойових дронів, систем управління та комплексів радіоелектронної боротьби, зокрема для БпЛА “Оріон” і FPV-дронів.

За даними Міністерства оборони РФ, за ніч знищено 11 українських БпЛА: 7 — над територією Ростовської області, 1 — над територією Бєлгородської області, 1 — над територією Курської області, 1 — над територією Орловської області, 1 — над територією тимчасово окупованого Криму.