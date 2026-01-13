Вчителька та учень київської школи, на яких із ножем напав підліток, у важкому стані

Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку та однокласника, повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя двох людей. Постраждалі перебувають у лікарні у важкому стані.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Вранці 12 січня учень 9 класу, прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі. У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок.

“Підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй ударів ножем. Після цього він завдав кількох ударів своєму однокласникові, який сидів за другою партою. Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножових поранень собі”, – розповіли в прокуратурі.

Вчителька та однокласник нападника дістали різного ступеня тілесні ушкодження та наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані.

14-річний нападник також у лікарні під наглядом правоохоронців. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя своєї 39-річної вчительки та 14-річного однокласника. Його дії кваліфіковано як замах на життя двох людей (ч. 2 ст. 15 ч. 2 п. 1 ст. 115 КК України). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Мотиви вчинку підлітка встановлюються.