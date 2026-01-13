СБУ запобігла теракту в Херсоні: двоє агентів ФСБ готували вибухи біля підрозділу поліції

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Херсоні, затримавши двох агентів ФСБ, які готували підрив службових автомобілів поліції. Після виконання завдання зловмисникам обіцяли “евакуацію” до Росії.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, на замовлення РФ зловмисники мали підірвати декілька службових авто разом з українськими правоохоронцями. У разі виконання завдання ФСБ обіцяла агентам «евакуацію» до Росії.

Реклама

Реклама

Готували теракт двоє місцевих безробітних, які потрапили до уваги російських спецслужб в одному з проросійських Телеграм-каналів. Після вербування вони орендували квартиру поблизу будівлі Нацполіції. Далі агенти облаштували на балконі тимчасового помешкання приховану відеокамеру, яка знімала режимний об’єкт.

“За допомогою “спостережного пункту” фігуранти відстежували графік роботи поліцейських та їхнє переміщення на службових авто. Потім агенти мали закласти саморобні вибухові пристрої під кузови поліцейського транспорту та дистанційно підірвати його у момент перебування там правоохоронців”, – розповіли в СБУ.

Вибухівку для теракту зловмисники мали виготовити з комплектуючих, які ФСБ планувало передати їм за допомогою дронів з лівобережжя Херсонщини.

Співробітники СБУ затримали російських агентів в орендованій оселі. При обшуках вилучено відеообладнання, ноутбуки та смартфони із доказами роботи на РФ.

Листування російських агентів / Фото: СБУ

Також під час розслідування було встановлено, що фігуранти додатково відстежували локації Сил оборони у Херсоні та підшукували нових “кандидатів” в агенти.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.