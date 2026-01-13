        Політика

        Шмигаля звільнили з посади міністра оборони

        Галина Шподарева
        13 Січня 2026 13:49
        Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal
        Денис Шмигаль / Фото: t.me/Denys_Smyhal

        Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада України звільнила з посади міністра оборони Дениса Шмигаля. Згодом має відбутися голосування за призначення Шмигаля на посаду голови Міненерго.

        Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

        За його словами, за звільнення Шмигаля проголосували 265 нардепів

        Раніше парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді підтримати подання президента на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

        Нагадаємо, 2 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міноборони. Також президент запропонував Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем’єра, міністра енергетики. 9 січня Федоров та Шмигаль подали заяви про відставку.

        Рада проголосувала за відставку міністра оборони Дениса Шмигаля / Фото: t.me/yzheleznyak

