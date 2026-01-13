Шмигаля звільнили з посади міністра оборони

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада України звільнила з посади міністра оборони Дениса Шмигаля. Згодом має відбутися голосування за призначення Шмигаля на посаду голови Міненерго.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за звільнення Шмигаля проголосували 265 нардепів

Реклама

Реклама

Раніше парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Раді підтримати подання президента на звільнення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, 2 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міноборони. Також президент запропонував Денису Шмигалю перейти на посаду першого віцепрем’єра, міністра енергетики. 9 січня Федоров та Шмигаль подали заяви про відставку.