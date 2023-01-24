Політика

До України прибув президент Фінляндії

24 Січня 2023 15:37
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україна, фінляндія

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув в Україну із неанонсованим візитом.

“Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу”, – написав Зеленський у соцмережі.


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