До України прибув президент Фінляндії

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув в Україну із неанонсованим візитом.
“Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу”, – написав Зеленський у соцмережі.
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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо прибув в Україну із неанонсованим візитом.
“Вітаю в Україні Президента Фінляндії Саулі Нііністьо. Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу”, – написав Зеленський у соцмережі.
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