Політика

До України прибув прем’єр Ірландії 
4 Вересня 2024 11:20
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ірландія, київ
Саймон Гарріс / Reuters

До Києва для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським прибув прем’єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс.

Про це повідомляє ірландська телерадіокомпанія RTE.

Журналіст RTE оприлюднив відео з ірландським прем’єром на київському вокзалі.

Обидва лідери обговорять триваючу війну Росії проти України, підтримку України з боку ЄС та заявку Києва на вступ до Євросоюзу.

Візит прем’єра Ірландії відбувається після вчорашнього ракетного удару Росії по Полтаві, в результаті якого загинули щонайменше 53 людини.

Виступаючи напередодні сьогоднішнього візиту, Гарріс сказав: “Військовий удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім’ям загиблих”.

Гарріс та Зеленський спільно підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною.

Угода, яку вчора обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.

Угода, яка вперше обговорювалася між урядами двох країн під час зустрічі Гарріса та Зеленського в аеропорту Шеннон у липні, узгоджується зі статусом Ірландії як нейтральної країни і передбачає, що будь-яка майбутня допомога, надана Україні, залишатиметься нелетальною.


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