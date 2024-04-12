До України повернули тіла ще 99 полеглих героїв

Тіла ще 99 полеглих бійців повернули на Батьківщину.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram.

“Зокрема вдалося репатріювати 77 тіл Оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох Захисників із Харківського напрямку”.

Повідомляється, що Збройні сили перевезуть тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.