До України повернули тіла ще 94 захисників

20 листопада Україні вдалося повернути тіла ще 94 полеглих військових нашої держави.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Telegram

“Сьогодні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла (останки) 94 оборонців України”.

Повідомляється, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передані тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України

Повідомляється, що ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.