Суспільство

До України насувається похолодання 
3 Вересня 2024 11:27
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погода
Ілюстративне фото / Freepik

4 вересня, у більшості регіонів України очікується прохолодна температура повітря до +25 °C, місцями дощі.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Так, в Одеській, Дніпропетровській областях очікується похолодання,  вдень місцями +22…+25 °C.

Загалом завтра температура повітря в Україні буде помірною та  комфортною – +24…+29 °C. На крайньому сході, півночі та північному заході очікується до +30 °C.

Дощі, навіть часом грозові зливи, пройдуть 4 вересня у південній частині України. У другій половині дня опади можуть дійти до Черкащини, Дніпропетровщини, Полтавщини.

На решті території України переважатиме суха повітряна маса.

У Києві 4 серпня очікується суха та тепла погода з температурою повітря +27 °C. 

“Хіба південні хмари поділяться зі столицею хмарами. Але не дощем. Тобто завтра в Києві збільшення хмарності, без опадів, приємно тепло”, – додала синоптикиня.


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