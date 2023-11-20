Політика

До страйку польських перевізників приєднаються фермери — Bloomberg

20 Листопада 2023 20:08
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польща

Польські фермери приєднаються до протестів польських перевізників, через які кілька тижнів заблокований польсько-український кордон.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що близько 100 фермерів планують провести в четвер, 23 листопада, триденну акцію протесту. Вони планують розширити блокаду на четвертий пункт пропуску на польсько-українському кордоні.

«Фермери були першою групою, яка постраждала [від конкуренції з боку українців]. Зараз вже є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним», — сказав один з організаторів майбутнього страйку.


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