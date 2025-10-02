До смерті побив знайомого і викинув у коридор: в Одесі затримали підозрюваного

Поліція Одеської області затримала 26-річного жителя міста за підозрою у вбивстві 51-річного чоловіка. За даними слідства, під час застілля між знайомими виникла суперечка, яка закінчилася трагічно.

В Одесі затримали 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого / Фото: Нацполіція

Як повідомили в поліції, конфлікт стався у квартирі підозрюваного в Київському районі Одеси. Господар побив гостя руками та ногами, відібрав у нього пістолет, попередньо травматичної дії, й завдав ним ще кілька ударів по голові. Після цього він витяг потерпілого в коридор багатоповерхівки та втік, прихопивши зброю й мобільний телефон жертви.

Закривавлене тіло чоловіка знайшли мешканці будинку та повідомили поліцію. За висновками медиків, смерть настала від численних травм, остаточну причину встановить судово-медична експертиза.

Правоохоронці крок за кроком відстежили пересування підозрюваного після злочину: він продав телефон потерпілого в центрі міста, а сам переховувався у знайомого в Пересипському районі. Там його й затримали.

Відомо, що підозрюваний уже мав судимість за спричинення тяжких тілесних ушкоджень та був засуджений до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком. Згодом він не з’являвся до органів пробації, і суд ухвалив рішення про заміну покарання на реальне ув’язнення, яке ще не набрало чинності.

У затриманого вилучили ймовірне знаряддя злочину та інші докази. Йому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч.1 ст.115 ККУ). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Суд має обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.