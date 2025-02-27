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До служби в ЗСУ допустили робота “Гулівера”
27 Лютого 2025 17:12
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Наземний роботизований комплекс "Гулівер" / Фото: Міноборони
Наземний роботизований комплекс "Гулівер" / Фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомило, що універсальний наземний роботизований комплекс “Гулівер” допущений до експлуатації в підрозділах Сил оборони.

Як зазначає оборонне відомство, робот здатен виконувати різноманітні завдання. 

“Наземний роботизований комплекс доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання, евакуює поранених. Також слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання із мінування”, – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони, комплекс може перевозити понад 300 кг вантажу на дорогах із твердим покриттям і трохи менше – бездоріжжям. Його тяглової потужності достатньо, щоб витягнути з багнюки легковий військовий автомобіль.

“Гулівер” поміщається у кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили. Заряду акумуляторів вистачає, аби доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотньому напрямку”, – додали у відомстві.


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