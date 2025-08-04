        Суспільство

        До семи зросла кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську 31 липня

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 21:15
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        Зруйнований будинок у Краматорську / Фото: t.me/VadymFilashkin
        Зруйнований будинок у Краматорську / Фото: t.me/VadymFilashkin

        Внаслідок ракетного удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку. Кількість загиблих зросла до семи. Розбирання завалів триває.

        Про це повідомили в ДСНС України.

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        Протягом понеділка, 4 серпня, розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку.  

        “Рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї людини та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації”, — йдеться в повідомленні.

        Як раніше повідомляв начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, під завалами ще перебуває четверо людей. Внаслідок атаки постраждали 11 громадян.


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