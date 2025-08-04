До семи зросла кількість загиблих внаслідок удару по Краматорську 31 липня

Внаслідок ракетного удару по середмістю Краматорська 31 липня було зруйновано два під’їзди п’ятиповерхового житлового будинку. Кількість загиблих зросла до семи. Розбирання завалів триває.

Про це повідомили в ДСНС України.

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Протягом понеділка, 4 серпня, розібрано та вивезено 780 тонн пошкоджених конструкцій будинку.

“Рятувальниками було вилучено з-під завалів тіло однієї людини та фрагменти людського тіла, які передані співробітникам Національної поліції для подальшої ідентифікації”, — йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, під завалами ще перебуває четверо людей. Внаслідок атаки постраждали 11 громадян.