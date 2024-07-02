До саміту НАТО очікуйте нових оголошень щодо ППО, – Блінкен

США працюють над посиленням української ППО, й найближчим часом, ймовірно ще до саміту НАТО, слід очікувати нових оголошень з цього приводу.

Про це розповів Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю в Інституті Брукінгса, передає “Голос Америки”.

Блінкен пояснив, що у короткостроковій перспективі однією з найважливіших складових українського успіху є наявність належної протиповітряної оборони.

Він додав, що в економіці України є надзвичайний потенціал за належних інвестицій. Щоб розкрити як військовий, так і економічний потенціал, треба забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, у які зроблено інвестиції, пояснив Блінкен.

“Ми працюємо над цим. Я думаю, буде більше новин про це найближчими тижнями, напередодні саміту НАТО наступного тижня”, – сказав Держсекретар.