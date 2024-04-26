До рекрутингових центрів можна приходити і з повістками, – Міноборони

Громадяни, які отримали повістки до ТЦК, можуть звернутися до рекрутингового центру. Про це сказав уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє Арміяінформ.

“Навіть якщо в тебе є повістка — це не забороняє жодним чином (прийти в рекрутинговий центр), в тебе є можливість прийти і себе знайти, зрозуміти, на яку вакансію ти ще можеш податися, підібрати для себе”, — розповів Бежевець.

При цьому він уточнив, що йдеться про наявність повістки на руках у людини для звірки облікових даних.

“Не говоримо про повістку, коли людина вже пройшла ВЛК і вже фактично готова до відправлення в частину, ні. По повістках, які надаються людям для звірки облікових даних, — навіть після цього людина може прийти і пошукати собі вакансію, пошукати собі місце в конкретній бригаді на конкретну посаду. Це працює”, — заявив представник МОУ.