Політика

До початку цієї зими Німеччина планує надати Україні 4 системи ППО IRIS-T 
29 Серпня 2024 13:12
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німеччина, ппо, україна
ППО IRIS-T  / Вікіпедія

Німеччина надасть Україні чотири системи ППО IRIS-T.

Про це перед зустріччю міністрів закордонних справ Європейського Союзу, яка відбудеться у Брюсселі 29 серпня заявила очільниця німецького МЗС Анналена Бербок.

“Путін веде “холодну війну”, щоб люди були у відчаї та замерзли. Саме цьому ми повинні запобігти. Німеччина до кінця року передасть Україні чотири системи IRIS-T та ще додаткову САУ Gepard, адже захист неба залишається головним для захисту людського життя”, – сказала вона.

За словами Бербок, партнери готують для України на цю зиму “захисну парасольку”, щоб зменшити масштаби руйнувань енергосистеми та інших об’єктів, які можуть бути більшими, ніж у попередні роки. Вона звернула увагу, що удари посилилися саме напередодні холодів.

Крім цього міністерка закордонних справ ФРН констатувала, що при всіх намаганнях досягти миру, очільник Кремля Володимир Путін продовжує вести війну. Вона додала, що ніхто не хоче миру так сильно, як Україна, і ніхто не працює наполегливіше над його досягненнями, ніж європейці з партнерами по всьому світу, передусім у колах “Групи семи” (G7).


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