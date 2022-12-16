До опівночі на Харківщині мають повністю відновити електропостачання

Світло у Харкові планують подати всім абонентам до опівночі. Наразі енергетики заживили 85% міста.

Про це в ефірі нацмарафону близько 18:30 сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

“Що стосується Харкова, у нас вже 55% міста заживлено. Десь дві години тому ми почали подавати електроенергію на водоканал, теплові мережі та іншу критичну інфраструктуру. Плануємо працювати до опівночі та під’єднати всі населені пункти”, — сказав Снєгубов.

За його словами, світло у Харківській області включили для 85% споживачів: “Залишилося кілька громад, де належить відновити електропостачання”.