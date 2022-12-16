Суспільство

До опівночі на Харківщині мають повністю відновити електропостачання

16 Грудня 2022 19:54
18
електропостачання

Світло у Харкові планують подати всім абонентам до опівночі. Наразі енергетики заживили 85% міста.

Про це в ефірі нацмарафону близько 18:30 сказав голова ОВА Олег Синєгубов.

“Що стосується Харкова, у нас вже 55% міста заживлено. Десь дві години тому ми почали подавати електроенергію на водоканал, теплові мережі та іншу критичну інфраструктуру. Плануємо працювати до опівночі та під’єднати всі населені пункти”, — сказав Снєгубов.

За його словами, світло у Харківській області включили для 85% споживачів: “Залишилося кілька громад, де належить відновити електропостачання”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
16 Грудня 2022 19:54
18

До опівночі на Харківщині мають повністю відновити електропостачання
16 Грудня 2022 15:45
47

ЄС схвалив 9 пакет санкцій проти Росії
16 Грудня 2022 13:15
210

Колосальні інфраструктурні руйнування, – Терехов про обстріл Харкова
16 Грудня 2022 11:49
84

Сьогодні вранці по території України російські терористи випустили понад 60 ракет
16 Грудня 2022 11:11
59

У всіх областях України вводяться аварійні відключення світла
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
Юрій ЛУЦЕНКО

Побратими
Александр КИРШ

Директор мордора — путин, а директор ЕС — Орбан
Віталій ПОРТНИКОВ

Міна уповільненої дії, закладена під Росією
Юрій ЛУЦЕНКО

Тварин війни
усі думки