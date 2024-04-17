Суспільство

До навчального центру у Румунії прибули додаткові F-16, на яких вчаться українські пілоти

17 Квітня 2024 20:41
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літаки
Винищувач F-16 / Фото з Х Ангел Тилвара

До навчального центру у Румунії прибули три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів, на яких навчатимуться українські пілоти.

Про це повідомив глава румунського Міністерства оборони міністра Ангел Тилвар.

“Вітаємо міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються й українські пілоти”, — йдеться у дописі міністра.


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