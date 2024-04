До навчального центру у Румунії прибули додаткові F-16, на яких вчаться українські пілоти

До навчального центру у Румунії прибули три винищувачі F-16 Королівських ВПС Нідерландів, на яких навчатимуться українські пілоти.

Про це повідомив глава румунського Міністерства оборони міністра Ангел Тилвар.

“Вітаємо міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен за її мужність під час польоту на борту F-16 після прибуття до Румунії! Ласкаво просимо! Через кілька місяців після відкриття навчального центру F-16 румунські пілоти проходять підготовку, а незабаром до них приєднаються й українські пілоти”, — йдеться у дописі міністра.

Commending the @DefensieMin Ollengren for her courage in flying aboard an F-16 upon arriving in Romania! 🛩️ Welcome! Just months after the F-16 Training Center opened, Romanian pilots are training, with plans to integrate Ukrainian pilots soon. #StrongerTogether pic.twitter.com/MSJcQ7PWQg