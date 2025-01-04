Avions Legendaires: Французькі винищувачі Mirage 2000-5F прибудуть в Україну цього місяця

На тлі посилення російських авіаударів по цивільних об’єктах в Україні, розпочався зворотний відлік між Києвом і Парижем, пише Avions Legendaires. У січні 2025 року Повітряні Сили ЗСУ мають отримати перші три винищувачі Dassault Aviation Mirage 2000-5F. Ці винищувачі, взяті зі складів Повітряно-космічних сил Франції, були модифіковані за допомогою DGA (la Direction générale de l’armement – Генеральна дирекція з озброєння Міноборони Франції), щоб стати набагато більшими ніж перехоплювачі, якими вони є на даний час. Зрештою близько десяти літаків цього типу носитимуть українські розпізнавальні знаки.

Вони є результатом тривалих переговорів між Еммануелем Макроном і Володимиром Зеленським. Президенти Франції та України зробили Mirage 2000-5F однією з візитних карток військової допомоги Франції, як до цього гармати «Caesar» і танки AMX-10RC. На відміну від останніх, де навчання українського персоналу тривало всього кілька тижнів, пілотам ПС ЗСУ знадобилося кілька місяців, щоб навчитися маневрувати на одномісному дельтакрилому винищувачі. Це далеко від МіГ-29 Fulcrum, Су-24 Fencer, Су-25 Frogfoot і, перш за все, Су-27 Flanker, які все ще стоять на озброєнні в Україні. Хоча Mirage 2000-5F спочатку може здатися маленьким і легким винищувачем порівняно з Fulcrum і Flanker, українські пілоти швидко зрозуміли, що це грізний літак, призначений для польотів на ворожу територію.

Цілком ймовірно, перші три літаки будуть поставлені до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але наразі використовуються тільки для тренувальних польотів. Слід нагадати, що Франція оптимізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб вони могли нести і запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow… які, по суті, є однією і тією ж зброєю, залежно від виробництва – французького чи британського. Україна має обидві версії. Dassault Aviation Mirage 2000-5F стане другим «західним» винищувачем, що постачається українцям після F-16AM/BM Fighting Falcon, і, отже, першим, який був розроблений і побудований в Європі.