До меморандуму про обмеження карткових переказів приєдналися ще понад 20 банків

Ще 23 банки України та 2 фінансові компанії приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.
Про це повідомила Асоціація українських банків, яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків.
Меморандум передбачає посилення боротьби із фінансовими злочинами, зокрема із так званими “дроп-схемами”, а також зменшення лімітів на грошові перекази для забезпечення прозорості операцій.
Учасники заходу наголосили на необхідності об’єднання зусиль для протидії схемам, які підривають стабільність економічної системи.
До Меморандуму приєдналися:
- АТ “Укрексімбанк”
- АБ “УКРГАЗБАНК”
- АТ “КРИСТАЛБАНК”
- АТ “КБ “ГЛОБУС”
- ПАТ “МТБ БАНК”
- АТ “АБ “РАДАБАНК”
- АТ “Ідея Банк”
- АТ “АЛЬТБАНК”
- АТ “Банк Альянс”
- АТ “ЄПБ”
- АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
- АТ “Полікомбанк”
- АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”
- АТ “Український банк реконструкції та розвитку”
- АТ “ОКСІ БАНК”
- АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”
- АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”
- ТОВ “НоваПей” (NovaPay)
- АТ “ПроКредит Банк”
- АТ “Комінбанк”
- АТ “Правекс банк”
- ТОВ “ФК “ЕВО” (RozetkaPay)
- АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”
- АТ “СЕНС БАНК”
- АТ “СКАЙ-БАНК”
Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії “високої” ризикованості та “низької”. Обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами складуть: 50 000 грн для тих, кого віднесли до “високого” рівня ризикованості, а для клієнтів із “середнім” та “низьким” рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.