Економіка

До меморандуму про обмеження карткових переказів приєдналися ще понад 20 банків
18 Грудня 2024 19:10
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банки
Ілюстративне фото / РБК-Украина

Ще 23 банки України та 2 фінансові компанії приєдналися до Меморандуму про забезпечення прозорості ринку платіжних послуг.

Про це повідомила Асоціація українських банків, яка організувала зустріч із топ-менеджментом провідних банків.

Меморандум передбачає посилення боротьби із фінансовими злочинами, зокрема із так званими “дроп-схемами”, а також зменшення лімітів на грошові перекази для забезпечення прозорості операцій.

Учасники заходу наголосили на необхідності об’єднання зусиль для протидії схемам, які підривають стабільність економічної системи.

До Меморандуму приєдналися:

  1. АТ “Укрексімбанк”
  2. АБ “УКРГАЗБАНК”
  3. АТ “КРИСТАЛБАНК”
  4. АТ “КБ “ГЛОБУС”
  5. ПАТ “МТБ БАНК”
  6. АТ “АБ “РАДАБАНК”
  7. АТ “Ідея Банк”
  8. АТ “АЛЬТБАНК”
  9. АТ “Банк Альянс”
  10. АТ “ЄПБ”
  11. АБ “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”
  12. АТ “Полікомбанк”
  13. АТ “БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ”
  14. АТ “Український банк реконструкції та розвитку”
  15. АТ “ОКСІ БАНК”
  16. АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”
  17. АТ “АГРОПРОСПЕРІС БАНК”
  18. ТОВ “НоваПей” (NovaPay)
  19. АТ “ПроКредит Банк”
  20. АТ “Комінбанк”
  21. АТ “Правекс банк”
  22. ТОВ “ФК “ЕВО” (RozetkaPay)
  23. АТ “БАНК “УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ”
  24. АТ “СЕНС БАНК”
  25. АТ “СКАЙ-БАНК”

Меморандум передбачає перевірки клієнтів уже на етапі відкриття рахунків та їхній поділ на тих, щодо яких є критерії “високої” ризикованості та “низької”. Обмеження у проведенні операцій клієнтів із непідтвердженими доходами складуть: 50 000 грн для тих, кого віднесли до “високого” рівня ризикованості, а для клієнтів із “середнім” та “низьким” рівнем – 150 000 грн з 1 лютого 2025 року і 100 000 грн з 1 червня 2025 року.


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