Суспільство

До Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова

10 Травня 2024 14:14
читать на русском →
Словаччина, україна
Зузана Чепутова / Getty Images

До Києва приїхала президентка Словаччини Зузана Чапутова. Це її третій візит в Україну під час широкомасштабної війни.

Про це повідомляє речник президента Словаччини Мартін Стрізінец, передає TASR.

Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про її подальшу програму буде опублікована пізніше.

“Сьогодні я прибула до Києва з прощальним візитом. Я тут уже вчетверте за час своєї роботи, втретє – під час війни. Я тут ще й тому, що везу хороші новини про допомогу Словаччини Україні”, – зазначила Чапутова.     


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Травня 2024 14:39

Росіяни хочуть створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні, – Reuters 
10 Травня 2024 16:01

Критична фаза у війні настане в найближчі два місяці, – Павлюк 
10 Травня 2024 15:05

Прикордоння Харківщини під сильним обстрілом: є поранені та загиблі
10 Травня 2024 14:57

Росія розпочала нову хвилю наступу на Харківщині, – Зеленський
10 Травня 2024 13:42

Окупанти намагались прорвати кордон на Харківщині
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки