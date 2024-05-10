До Києва приїхала президентка Словаччини Чапутова

До Києва приїхала президентка Словаччини Зузана Чапутова. Це її третій візит в Україну під час широкомасштабної війни.

Про це повідомляє речник президента Словаччини Мартін Стрізінец, передає TASR.

Зазначається, що з міркувань безпеки інформація про її подальшу програму буде опублікована пізніше.

“Сьогодні я прибула до Києва з прощальним візитом. Я тут уже вчетверте за час своєї роботи, втретє – під час війни. Я тут ще й тому, що везу хороші новини про допомогу Словаччини Україні”, – зазначила Чапутова.