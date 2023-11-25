Політика

До Києва прибув президент Швейцарії

25 Листопада 2023 09:28
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зерно, саміт

Президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе прибув сьогодні до Києва, аби взяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки і зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

“Прибув до Києва, де сьогодні візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з президентом Зеленським. Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на продовольчу безпеку планети та довгострокову підтримку Швейцарією”, – написав він.

Раніше президент Зеленський повідомляв, що в листопаді відбуватиметься другий міжнародний саміт програми «Зерно з України», де порушуватиметься питання захисту продовольчої безпеки світу.


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