До Києва прибув президент Швейцарії

Президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе прибув сьогодні до Києва, аби взяти участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки і зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

“Прибув до Києва, де сьогодні візьму участь у міжнародному саміті з продовольчої безпеки та зустрінуся з президентом Зеленським. Основна увага зосереджена на впливі загарбницької війни Росії на продовольчу безпеку планети та довгострокову підтримку Швейцарією”, – написав він.

Arrival in Kyiv where I will be attending the international summit on food security today and meeting President @ZelenskyyUa. The focus is on the impact of Russia’s war of aggression on 🌎 food security and Switzerland's long-term support for 🇺🇦.