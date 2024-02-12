Суспільство

До Києва прибули представники МВФ

12 Лютого 2024 09:57
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київ, мвф
До Києва прибули представники МВФ / Getty Images

Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочинає зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Як передає Укрінформ, таку заяву зробив постійний представник Міжнародного валютного фонду Ваграм Степанян, йдеться в пресрелізі МВФ, що є в ропорядженні агентства.

“Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами”, – йдеться в повідомленні.

Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України. Команда МВФ братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка Міжнародним валютним фондом цього важливого завдання.

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.


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