До Києва прибули лідери двох німецьких коаліційних фракцій

Лідери коаліційних фракцій Бундестагу Німеччини — Єнс Шпан (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (СДПН) — прибули до Києва.

Як повідомляє DW з посиланням на dpa, це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України, а також перший візит для кожного з політиків особисто.

У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

“Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу”, – заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ.