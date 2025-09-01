        Політика

        До Києва прибули лідери двох німецьких коаліційних фракцій

        Федір Олексієв
        1 Вересня 2025 11:17
        Лідери ХДС/ХСС та СДПН Єнс Шпан та Маттіас Мірш прибули до Києва / Фото: Süddeutsche Zeitung Georg Ismar / Х
        Лідери коаліційних фракцій Бундестагу Німеччини — Єнс Шпан (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (СДПН) — прибули до Києва.

        Як повідомляє DW з посиланням на dpa, це перший спільний візит керівників парламентських груп ХДС/ХСС та СДПН до України, а також перший візит для кожного з політиків особисто.

        У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.

        “Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу”, – заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття у Київ.


