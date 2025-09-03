До Києва прибула місія МВФ

До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка працюватиме в Україні протягом наступного тижня.

Про це повідомив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован.

“Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано”, — зазначив він.

За його словами, місія МВФ працюватиме в Україні 7–8 днів. Напередодні перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив, що Україна може отримати нову програму МВФ із довшим горизонтом, яка стане логічним продовженням чинної.

Ніколайчук пояснив, що перегляд поточної програми ускладнюється через високі безпекові ризики та великі оборонні витрати наступного року. Нова програма матиме більше шансів відповідати всім параметрам МВФ і фокусуватиметься на макроекономічній та фінансовій стабільності.

За словами Ніколайчука, нова програма також дозволить консолідувати зусилля міжнародних партнерів для фінансування бюджету та оборони, а у перспективі — створити умови для економічного відновлення з євроінтеграційним фокусом.