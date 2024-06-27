Кримінал

До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками, – ЗМІ
27 Червня 2024 19:44
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До колишнього заступника голови Офісу президента  Кирила Тимошенка прийшли з обшуками.

Обшуки проводять через справу зі зливами з НАБУ, повідомляє “Української правди” з посиланням на джерело в САП.

Сам Тимошенко перебуває в автомобілі, навколо якої працюють детективи НАБУ.

Автівка, в якій начебто знаходиться Кирило Тимошенко / Фото: УП

Раніше журналісти-розслідувачі Bihus.Info заявили, що непублічну інформацію щодо роботи НАБУ — внутрішні документи бюро, ухвали, скриншоти листувань тощо — “зливали” фігуранти розслідувань самого НАБУ.

Докази цьому знайшли у вилучених слідством телефонах бізнесмена Юрія Голика — той називав себе “ідеологом “великого будівництва”.


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