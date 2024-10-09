Економіка

До кінця року ЄС виділить Україні 35 млрд євро 
9 Жовтня 2024 12:50
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єс, україна, фінансова допомога
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До кінця року Україна отримає 35 млрд євро

Про це повідомляє “Еспресо”. 

“Попри всі підкилимні ігри Угорщини, поки що неофіційно, Урсула фон дер Ляєн ще раз наголосила на тому, що до кінця року Україна отримає 35 млрд євро, які будуть надані як позики під гарантії російських заморожених активів. Це планує Єврокомісія, і, значить, у них є плани щодо того, як скрутити Орбана в баранячий ріг і примусити його дозволити надати ці кошти Україні”, – зауважила Висоцька.

За словами кореспондентки Еспресо, Тетяни Висоцької, Урсула фон дер Ляєн ще раз чітко заявила, що примусить Росію платити.

“Кошти планують надавати з бюджету ЄС під гарантію заморожених активів. Тобто це буде кредит, який Україна колись повинна буде повернути, але якщо не зможе, то ЄС забере ці російські активи собі в бюджет”, – пояснила Висоцька.


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